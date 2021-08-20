بالخطوات .. طريقة التحويل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة بحسب منشور لها، إنه على الراغب فى السفر فتح الموقع الإلكترونى، واختيار متابعة حالة طلب اللقاح، ثم إدخال رقم الطلب وإدخال آخر 4 أرقام للرقم القومى، ثم اختيار تحويل للسفر.

وشددت الوزارة على اتباع الخطوات من 5 إلى 10، والتى يذكر فيها سبب السفر، جهة السفر، تاريخ السفر المتوقع، المحافظة التى يرغب فى الحصول على اللقاح بها، وكذلك المركز، ثم الضغط على تأكيد.

وعقب ذلك، ينتظر المواطن رسالة توجه بالموعد والمركز المخصص للتطعيم.