صور- بطرف صناعى.. أمريكية تدخل موسوعة «جينيس» 

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جدة - نرمين السيد - وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على عزيمة آمى بالميرو، التى بترت ساقها اليسرى من أسفل الركبة بعد تعرضها لحادث بدراجة نارية عام 1994،، ومدى إصرارها فى الفوز بلقب الموسوعة رغم استخدامها طرف صناعى.
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وقطعت بالميرو، مسافة الـ100 ميل على آلة التريدميل، فى 21 ساعة و43 دقيقة و29 ثانية.
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