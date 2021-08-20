صور- أصغر امرأة فى الطيران تسعى لتحطيم الرقم القياسى

جدة - نرمين السيد - تسعى الفتاة البريطانية البلجيكية زارا رذرفورد، البالغة من العمر 19 عاما، لتحقيق إنجاز جديد لها فى تحطيم الرقم القياسى الذى حققته سابقا الطيارة شايستا ويس، والتى أصبحت أصغر امرأة تطير وحدها حول العالم وعمرها 30 عاما.





وقالت رذرفورد، لوكالة "رويترز" إنها تأمل فى الفوز بلقب أصغر امرأة فى الطيران بمفردها، بجولتها التى تستغرق نحو 3 أشهر ستتوقف خلالها فى 52 دولة، بينها جرينلاند والصين ونيكاراجوا، حيث ستُقيم مع عائلات من المكان أو فى فنادق. وتأمل الفتاة البريطانية فى أن تشجع رحلتها الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفى أن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.

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