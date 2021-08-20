اكتشاف بيضة سلحفاة تعود لـ90 مليون عام

جدة - نرمين السيد - وذكرت بعض الوكالات الصينية أن حجم البيضة التى عثر عليها تعادل كرة التنس، وانقرضت السلحفاة فى نفس الوقت الذى اختفت فيه الديناصورات عن الأرض.

وقال العلماء إنه عثر على البيضة قرب أحد الأنهار القديمة، ويعتقد أن قشرة البيضة السميكة سمحت بمرور الماء من خلالها، لذلك تم دفنها فى أعماق الأرض ولم تجف، مما سمح للجنين بالبقاء بعد كل هذه السنوات.

وترجح بعض التخمينات بأن تكون هذه الأنهار فاضت ودفنت البيض الذى كان فى السهول الفيضية، مما حافظ عليها كأحفوريات.