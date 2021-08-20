اجتماعات بخوذ الواقع الافتراضى.. فيسبوك تطلق خدمة جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعى، إطلاق خدمة جديدة مخصصة لأغراض التعاون المهنى، تتيح للمستخدمين عقد اجتماعات بواسطة خوذ الواقع الافتراضى «أوكولوس»، وهى خطوة إضافية نحو بناء الـ«ميتافيرس»، وهو عالم سيمتزج فيه الحقيقى والافتراضى فى نهاية المطاف على نحو متناغم، وفقاً للشركة.





وذكر موقع تك كرانش التقنى، أن الخدمة تتضمن ظهور المشاركين فى "غرف العمل" حول طاولة مستديرة على شكل صور رمزية «أفاتار» للأشخاص تشبه شخصيات الرسوم المتحركة. ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه العديد من الشركات العمل من المنزل بعد أن أدت جائحة كورونا إلى إغلاق مساحات العمل الفعلية، وكتغير جديد ينتشر فى جميع أنحاء العالم.

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