تسلا تطور روبوتا يقوم بمهام البشر

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن Tesla Bot يتضمن نظام ذكاء اصطناعى، لا يختلف عن نظام القيادة الآلية المتوفر فى سيارات الشركة.

سيتم تصميم الروبوت للقيام بالعديد من المهام الخطرة والمتكررة للبشر والتنقل فى عالمنا دون الحاجة إلى إطعام عبر تعليمات خطوة بخطوة.

وقال إيلون ماسك إنه يجب أن يكون قادرًا على اتباع أوامر بسيطة ، مثل “يرجى التقاط هذا المزلاج وتثبيته فى السيارة باستخدام هذا المفتاح.” يجب أن يكون قادرًا أيضًا على الحصول على مواد البقالة للمالكين وأداء مهام بسيطة أخرى.

وأضاف أن الروبوت سيكون له تأثير هائل على الاقتصاد، إذ سيواجه نقص العمالة.