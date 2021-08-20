جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الجمعة أن شركة آبل الأمريكية ذات الجنسيات المتعددة تعمل حاليا على تأجيل قرارعودة العاملين إلى مكاتب الشركة من أكتوبر المقبل حتى يناير 2022 على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخاوف بشأن المتغيرات الجديدة.





وأوضحت الوكالة أن الشركة أعلمت الموظفين فى مذكرة أنه من المقرر أن يتم التأكيد على خطط إعادة الافتتاح قبل شهر واحد من مطالبة الموظفين بالعودة إلى المكتب. وكانت شركة آبل خططت سابقا لمطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم أيام الاثنين والثلاثاء والخميس بحلول أوائل سبتمبر المقبل قبل تأجيلها حتى أكتوبر على أن يعمل الموظفون عن بعد يومى الأربعاء والجمعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تؤجل عودة الموظفين لمكاتبهم إلى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.