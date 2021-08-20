صور- أغرب إطلالات موضة خريف وشتاء 2021-2022

جدة - نرمين السيد - بدأت دور الأزياء الشهيرة فى الترويج لإطلالات خطوط الموضة لموسم خريف وشتاء 2021-2022، والتى تميزت بالألوان المبهجة والزاهية، وعلى الرغم من أناقتها إلا أن أغلبها شكل إطلالات غريبة بنقوش وستايلات تظهر لأول مرة.





وتعتمد أغلب هذه الإطلالات على مجموعات مكونة من قطعتين، وفساتين بنقوش جريئة ومختلفة، وأحذية وحقائب من الفرو. وتبتعد موضة خريف وشتاء 2021-2022 قليلاً عن الألوان الكلاسيكية، وتعتمد أكثر على الألوان الأكثر سخونة مثل الأحمر والأسود والأخضر الزيتى والأزرق، مع بعض الإكسسوارات المناسبة لكل إطلالة. بالإضافة إلى تصاميم أزياء مصنوعة من جلد الثعبان مع بوستييه من الباييت فى السهرات، أو مع توب قطنية لإطلالة رسمية فى النهار.

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