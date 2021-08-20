بريطانيا تواجه تعطيل الدراسة بـ«الذكاء الاصطناعى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت مدارس فى إنجلترا، استعانتها بـ"الذكاء الاصطناعى" لمواجهة التغيرات التى حدثت فى التعليم بسبب انتشار جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تعليق أو تعطيل للدراسة بصورة كاملة فى عدد من المناطق.





وكشفت بعض التقارير الإخبارية، اليوم الجمعة، تمكن إحدى شركات التعليم عبر الإنترنت، من تصميم برنامج خاص يحمل اسم "سنشرى" يعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعى لتعليم التلاميذ عن بعد. ويهدف البرنامج إلى معرفة مستوى الطلبة بتحديد نقاط القوة والضعف لكل منهم، كما أنه يساعد المدرس على تصميم دروس خاصة لكل تلميذ على حدة. يذكر أن برنامج "سنشرى" لاقى رواجا كبيرا فى عدد من المدارس الحكومية ومدارس النخبة، وأصبح عدد مستخدميه 800 ألف طالب فى المملكة المتحدة.

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