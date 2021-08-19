اليوم العالمى للتصوير.. دوت الخليج كان هناك

جدة - نرمين السيد - وفى اليوم العالمى للتصوير يذكر دوت الخليج القراء بعدد من الصور والقصص التى نشرها على مدار الأعوام الماضية.

من أشهر الصور تلك التى التقطها أحمد حماد، لحادث قطار البدرشين، بعد أن تعرضت 3 عربات فى قطار 986 مكيف "القاهرة - قنا" للانقلاب بمنطقة البدرشين، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين.

ومن الصور المميزة، صورة التقطها أحمد عبد التواب فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42، كان بطلها الفنان محمد فراج وخطيبته وقتها بسنت شوقى.

وفى حركة مفاجئة للجميع، قام محمد فراج وخلال مروره على السجادة الحمراء بالجلوس أرضا ممسكا بفستان بسنت، وسريعا التقط عبد التواب الصورة التى انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويتميز موقع دوت الخليج بالقصص الإنسانية المصورة، ومنها قصة سمر سمير، وهى فتاة من المنيا تبلغ من العمر 25 عاما نجحت فى الاعتماد على ذاتها بعد تخرجها من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

وقررت سمر بعد تخرجها الذهاب إلى القاهرة للعمل فى مجالات مختلفة، حتى جاءت لها فكرة "صندوق السعادة" لعشقها للطهى، وبدأت مشروعها بميزانية 150 جنيها، وعملت مع أختها وصديقتها "آمنة"، وقامت بشراء الصندوق والطلبات ثم نزلت إلى الشارع لبيع السندوتشات ونالت الفكرة إعجاب الآخرين لنظافتها ومذاقها الشهى.

القصة رصدها المصور محمود شوقى.

وتعتبر كرة القدم معشوقة الجماهير فى العالم، وفى هذا الإطار رصدت عدسة "دوت الخليج" مراحل تصنيع كرة القدم فى مصر فى فيلم مميز بطله المصور أحمد نبيل الذى رصد بعدسته مراحل تصنيع الكرة مع محمود رمضان عبدالعظيم، وشهرته محمود كشرى، أحد صناعى كرة القدم فى مصر.

ومن الصور المميزة التى يتذكرها قارئ دوت الخليج، صور حادث قطار طوخ والذى أسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين.

الصور التقطها محمد مهران الذى يتواجد دائما فى موقع الحدث ويلتقط بعدسته أبرز اللقطات التى يتميز بها موقع "دوت الخليج".

وفى اليوم الأول لبدء حملة التطعيم، فى مارس الماضى، رصدت عدسة عادل عيسى لقطات مميزة للحظة توافد عدد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على مراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا.

وتعتبر مصر هى أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية، كما أنها كانت أول دولة تحصل على اللقاح فى القارة، وكانت عدسة دوت الخليج متواجدة فى هذا اليوم التاريخى.