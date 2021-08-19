فيديو وصور.. تيار حار أسفل النهر الجليدى العظيم يهدد الأرض

جدة - نرمين السيد - كشفت مجلة علمية عن ظاهرة جديدة تم رصدها فى القارة القطبية الجنوبية "أتلانتيكا"، من خلال دراسة أجراها علماء على التغيرات الجغرافية التى تحدث فى القارة الغامضة على كوكب الأرض.





ويعتبر النهر الجليدى العظيم الذى يحمل اسم "ثوايتيس" (Thwaites Glacier)، مسؤولا عن حوالى 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر فى العالم، لكن هذا الرقم يمكن أن يزداد، حيث لا يوجد تيار جليدى آخر فى القطب الجنوبى يتغير بشكل سريع جدا كهذا النهر الضخم.

وأكد الخبراء أن هذه التغييرات الجذرية فى النهر تعود إلى تغير المناخ، وحقيقة هى أن هذا النهر الجليدى يقع تحته أى فى قاع البحر تيار ضخم من المياه الدافئة.

وبحسب التقرير المنشور فى مجلة "phys.org" المتخصصة بالفيزياء، هناك أيضا عامل ثالث يصعب تحديده والتأكد منه، بحسب دراسة جديدة صادرة عن مجموعة علماء وباحثين.

وأكد علماء ألمان وبريطانيون فى بحث جديد منشور فى مجلة "Nature" العلمية، أن هناك كمية كبيرة من الحرارة بشكل واضح من باطن الأرض تحت الجليد، والتى من المحتمل أن تؤثر على السلوك الانزلاقى للكتل الجليدية لملايين السنين.

ونوه العلماء إلى أن هذا التدفق الكبير للحرارة الجوفية، يرجع إلى حقيقة أن النهر الجليدى يقع فى خندق تكتونى، حيث تكون قشرة الأرض أرق بكثير مما هى عليه فى شرق القارة القطبية الجنوبية المجاورة.