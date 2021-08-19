تقارير عالمية : يوليو الأكثر سخونة فى شهور السنة على مدار 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - شهر يوليو 2021 أصبح أكثر الشهور سخونة فى العالم على الإطلاق، وفقًا للبيانات العالمية الجديدة الصادرة اليوم عن المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى NOAA.





قال ريك سبينراد، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى NOAA، إن يوليو هو عادةً أكثر شهور السنة دفئًا فى العالم، ولكن يوليو 2021 تفوق على نفسه باعتباره أكثر شهور يوليو حرارة وشهرًا تم تسجيله على الإطلاق ويضيف هذا الرقم القياسى الجديد إلى المسار المزعج والمضطرب الذى حدده تغير المناخ للعالم.



وأكد أنه تم رصد شهر يوليو بالأرقام فى جميع أنحاء العالم وكانت درجة حرارة الأرض والمحيطات مجتمعة 1.67 درجة فهرنهايت 0.93 درجة مئوية أعلى من متوسط ​​القرن العشرين البالغ 60.4 درجة فهرنهايت 15.8 درجة مئوية، مما يجعله الأكثر سخونة فى شهر يوليو منذ أن بدأت السجلات قبل 142 عامًا كانت 0.02 درجة فهرنهايت 0.01 درجة مئوية أعلى من الرقم القياسى السابق المسجل فى يوليو 2016، والذى تم تقييده بعد ذلك فى 2019 و 2020.



وفى النصف الشمالى من الكرة الأرضية كانت درجة حرارة سطح الأرض فقط هى الأعلى على الإطلاق لشهر يوليو، عند 2.77 درجة فهرنهايت "1.54 درجة مئوية" فوق المتوسط​​، متجاوزة الرقم القياسى السابق المسجل فى عام 2012.



وعن الأرقام القياسية الإقليمية سجلت آسيا أشد شهر يوليو حرارة على الإطلاق، متفوقة بذلك على الرقم القياسى السابق المسجل فى عام 2010؛ سجلت أوروبا ثانى أكثر شهر يوليو سخونة على الإطلاق - حيث تعادل مع شهر يوليو 2010 وتأخر فى شهر يوليو 2018، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا شهدت جميعها أعلى 10 درجات حرارة فى يوليو.

مع بيانات الشهر الماضى، لا يزال من المحتمل جدًا أن يصنف عام 2021 بين أكثر 10 أعوام حرارة على مستوى العالم، وفقًا لتوقعات التصنيف العالمى لدرجات الحرارة السنوية الصادرة عن NCEI.



والحرارة الشديدة المفصلة فى تقارير NCEI الشهرية الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوىNOAA هى أيضًا انعكاس للتغيرات طويلة المدى الموضحة فى تقرير رئيسى صدر هذا الأسبوع من قبل الرابط الخارجى للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.