بعد شهر.. «أبل» تطرح 4 أجهزة جديدة.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تم الكشف عن أبرز الأجهزة المرتقبة التى ستعلن عنها أبل هذا الخريف وتشمل ما يلى:

جهاز آيفون 13



ومن المتوقع وفق ما أعلن عنه الخبراء أن يطرح بتصميم كلاسيكى، بنفس أحجام الشاشة التقليدية لهواتف أبل ولكن مع وجود نتوء أصغر فى الجزء العلوى من الشاشة، وقدرات كاميرا جديدة، تشمل إصدار فيديو من وضع Portrait، وشريحة A15 أسرع، وشاشة ProMotion مع تحديث 120 هرتز معدلة لطرز Pro.

ساعة أبل Apple Watch Series 7 مع Fitness+



والتى سيتوفر منها أشكالا مختلفة، بجانب عدد من الميزات الجديدة التى تشمل ميزة Time to Walk لمشتركى Apple Fitness + مع فصول Time to Run وAudio Meditation.

سماعات AirPods 3



والتى تطرح فى جيلها الجديد بتصميم أقرب لتصميم سماعات "إير بودز برو"، مع توقعات بتوفرها بتكلفة منخفضة عن سابقاتها.

الأجهزة اللوحية iPad mini 6 وiPad 9



وحسب تقرير سابق لموقع "ناين تو فايف ماك"، تطرح هذه الأجهزة الجديدة من أبل وهى تحتوى شريحة A15 وموصل USB-C وموصل ذكى مغناطيسى مشابه لجهاز iPad Air وiPad Pro.