اليوم العالمى للتصوير.. كوارث طبيعية ضربت الأرض فى 2021

جدة - نرمين السيد - وضربت الأحوال الجوية القاسية بعض دول أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية خلال صيف 2021.

وبسبب اليوم العالمى للتصوير، الذى يوافق اليوم 19 أغسطس، يرصد "دوت الخليج" أبرز الكوارث الطبيعية التى تعرضت لها البلاد خلال العام الجارى من خلال الصور:

الفيضانات

-ألمانيا:

تعرضت ألمانيا لفياضانات أسفرت أكثر من 150 قتيلا و600 مصاب، وكانت منطقتا أرفيلر وشمال الرين-ويستفاليا فى ألمانيا الأكثر تأثرا بالأحوال الجوية القاسية.

-بلجيكا:

بينما خلفت الأمطار الغزيرة فى بلجيكا أضرارًا واسعة، أدت إلى مقتل 36 شخصًا و7 أشخاص مفقودين، وخسائر بالمليارات.

-الصين:

كما ضربت الأمطار الغزيرة المناطق الأكثر فقرًا بالصين، ففى عاصمة هينان "تشنجتشو"، تساقط على المدينة البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ما يتجاوز منسوبه 20 سنتيمترا من الأمطار فى أقل من ساعة.

-هولندا:

وتمكنت الفيضانات في هولندا من تدمير ما يزيد عن 700 منزل، حيث تبحث سلطات المدينة عن مساكن مؤقتة لإيواء العائلات، وكانت بلدة فالكينبيرج إحدى البلدات الأكثر تضررا، وبلغت الخسائر المادية مئات ملايين اليورو.

حرائق الغابات

-أمريكا:

اندلع 80 حريقًا التهم أكثر من مليون فدان فى 13 ولاية أمريكية مختلفة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة وشدة الرياح العاتية مؤخرا.

-كندا:

وشهدت كندا خلال هذا الشهر أكثر من 130 حريقا فى الغابات بجميع أنحاء غرب أوروبا.

انهيارات أرضية

-الهند:

لقى فى الهند ما لا يقل عن 125 شخصًا حتفهم إثر انزلاقات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة، في البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان بعد الصين، مع إجلاء نحو 100 ألف من المناطق المتضررة، فيما لا يزال العشرات في عِداد المفقودين.

وتشهد ولاية مهاراشترا أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ 4 عقود، وترافقت الأمطار الموسمية الغزيرة مع تدفق كثيف للمياه من سدود عدة تعرضت للضغط جراء تراكم المخزون.