دراسة تحذر النساء من إنستجرام والرغبة فى عمليات التجميل

جدة - نرمين السيد - وأجرى خبراء بجامعة سورى استبيانا على 247 امرأة إيطالية تتراواح أعمارهم بين 19 و32 عاما، حول تفاعلهم مع إنستجرام وعدم رضاهم عن شكل جسدهن.

ووجد الخبراء أن التعرض للصور من إنستجرام يميل إلى زيادة مستويات استياء النساء من الجسد، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وأجرى البحث أخصائية علم النفس الاجتماعى فرانشيسكا جويزو من جامعة سورى وزملاؤها، وقالت الباحثة: "هذه دراسة تجمع بين أبعاد مختلفة فى أبحاث الصحة العقلية وتسلط الضوء على عوامل الخطر".

وتظهر نتائج مثل هذه أن هناك صلة واضحة بين الصور المثيرة التى تتعرض لها الشابات على إنستجرام وكيف يشعرن تجاه أنفسهن، ونصح الخبراء ببذل المزيد من الجهود لمواجهة النظرة السلبية للجسم، وقد تعمل إجراءات مثل نشر رسائل إيجابية عن الجسد على تحسين الرضا عن جسد الأنثى.