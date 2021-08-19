الصين تطلق بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم، بأنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-4 بى، ثم دخلت المدار المخطط لها، موضحة أن هذه المهمة تعتبر رقم 384 من سلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.

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