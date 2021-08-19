اليوم العالمى للتصوير- حرائق وأحزان.. لقطات لن ينساها العالم فى 2021

جدة - نرمين السيد - ويلعب التصوير دورا مهما فى توثيق وكشف تلك الحوادث للعالم، لذلك مع تزامن اليوم لاحتفالية "اليوم العالمى للتصوير" يرصد "دوت الخليج" أبرز صور للحرائق خلال عام 2021.

حيث عانت كثير من البلاد خلال الشهور الماضية من الحرائق آخرها لبنان، الذى اندلع بها حريق ضخم جعلها تعيش أحداثا مأساوية، وشهدت انفجارا ضخما مؤخرا بخزان وقود فى بلدة التليل التابعة لمحافظة ​عكار شمالى لبنان، أسفر عنه وفاة العشرات وإصابة الكثير.

وخلال عام 2021 حدث عدد من الكوارث البيئية التى اجتاحت حرائق الغابات الضخمة مساحات شاسعة فى عدد من البلدان المطلة على البحر المتوسط، مخلفة قتلى وجرحى ونازحين، وخسائر مادية فادحة، منها:

-إيطاليا:

شهدت حوالى 1.000 حريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى مختلف المناطق الجنوبية الساحلية من البلاد، تمركزت فى جزيرة صقلية وبوليا وكالابريا ولاتسيو وكاميانيا، ما دفع حاكم المنطقة إلى طلب المساعدة من روما.

إسبانيا:

حدث بها حريق فى محمية طبيعية على الساحل الكاتالونى بالقرب من الحدود الفرنسية، كان رجال الإطفاء يكافحون فى نهاية الأسبوع حريقا بالقرب من خزان سان خوان على بعد حوالى 70 كيلومترا شرق مدريد.

-اليونان:

وصلت الحرائق إلى غابات اليونان التى أدت إلى حدوث اندلعت حرائق اليونان فى الغابات المحيطة بأكبر مدن البلاد، لكنها لسوء الحظ اصطحبت برياح قوية، حملت لهب النيران إلى مسافات حتى 40 كيلومترا من مركز اندلاعها، خصوصا نحو الشواطئ الساحلية، فبعد 6 ساعات فقط من اندلاعها، أدت الحرائق إلى إغلاق الطريق السريع بين العاصمة أثينا ومدينة باتراس.