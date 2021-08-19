أخطاء تجنبها عند تربية قطة فى منزلك

جدة - نرمين السيد - ولكن هناك بعض الأخطاء التى يرتكبها هؤلاء الذين يربون القطط فى المنزل، منها:

-الاستحمام المتكرر:

تستطيع القطط تنظيف نفسها من خلال لُعاب لسانها والتى دائما ما تستطيع من خلاله أن تنظف جسدها بالكامل.

ولا ينصح بتعرضه للماء بشكل مباشر، لأنه من الممكن أن يصاب القط بالبرد، لأنه يجف بصعوبة وخصوصا القطط ذات الفراء الكثيف.

-تناول القطط للطعام المجفف بشكل متكرر:

تناول الطعام المجفف قد يسبب حصوات لدى القط، فمن الأفضل أن يأكل القط الفراخ والكبد المسلوقين بدون إضافات توابل.

-حبس القطط وعدم مداعبتها:

لقطط من الكائنات الرقيقة التى ترغب فى اللعب مع ذويها، فبعض الأشخاص بحكم عملهم أو انشغالهم بأمور الحياة المختلفة لا يهتمون بالتجاوب مع قططهم، ومن الممكن أن يصاب وقتها القط بالاكتئاب وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

-استخدام الرمال الغير مخصصة لفضلات القطط:

من الضرورى تدريب القط على صندوق الفضلات ولا يجب وضع الرمال التى تستخدم في البناء.

-عدم الاهتمام بجرعات التطعيم:

يجب زيارة الطبيب البيطرى سنوياً ليحصل القط على التطعيم الرباعى الخاص به.

-عمليات تعقيم القطط ذكور وإناث:

عند اختيار قطط لا بد من وجود وليفه معه لتتم عملية التزاوج بينهم، فعملية التعقيم قد تصاب القطط بالاكتئاب المزمن.