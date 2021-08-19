مواصفات وسعر هاتف «Redmi 10»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة أن هاتفها الجديد "Redmi 10" هو أول هاتف فى السلسلة يحتوى على شاشة عرض ذات معدل تحديث عال.

ويأتى هاتف شاومى الجديد بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، كما يتوفر بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل، وفقا لموقع "gsmarena".

كما يمتاز بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تبلغ دقتها 50 ميجابيكسل، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، والأخير لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويتوفر الهاتف وهو مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 أو 128 جيجابايت غير قابلة للتوسعة، حيث أزالت شاومى فتحة microSD مع هذا الإصدار.

وتطرح الشركة هاتفها بألوان الأبيض، والرمادى والأزرق، وسيبلغ سعره 155 دولارا أى ما يزيد عن ألفان جنيه مصرى.