صور- أجمل أزياء للأسترالية مالورى يانسن

جدة - نرمين السيد - وتحرص مالورى على نشر صورها بأزيائها الأنيقة عبر"إنستجرام"، والتى تنال بها إعجاب محبيها، نظرا لملامحها الهادئة الجميلة وقوامها الرشيق. ونالت الأسترالية يانسن شهرة واسعة فى مجالها بعد تألقها على أغلفة المجلات العالمية، بالإضافة إلى مشاركتها فى مجال التمثيل. جدير بالذكر أن مالورى يانسن ولدت فى 18 يونيو 1989 فى ملبورن بأستراليا.

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