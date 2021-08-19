جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن التغييرات الجديدة ستسمح لمطورى الطرف الثالث ببناء أدوات وحلول أخرى خصيصًا لمنتج غرف الدردشة الصوتية "Twitter Spaces".
وأعلنت منصة تويتر إدخال نقاط دعم جديدة لـ"تويتر سبيس" Spaces على Twitter API v2، قد يتبع ذلك لاحقًا تحديث لواجهة برمجة التطبيقات والذى سيمكن المطورين من إنشاء المزيد من الأدوات لمضيفى Spaces.
قدمت الشركة لأول مرة واجهة برمجة التطبيقات التى أعيد بناؤها بالكامل العام الماضى، بهدف تحديث نظامها الأساسى للمطورين مع تسهيل إضافة دعم لميزات تويتر الأحدث بوتيرة أسرع، ويعد الدعم الجديد لـ Twitter Spaces فى واجهة برمجة التطبيقات أحد الأمثلة على تلك الخطة التى يتم وضعها موضع التنفيذ الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تتيح إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.