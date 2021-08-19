تويتر تتيح إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن التغييرات الجديدة ستسمح لمطورى الطرف الثالث ببناء أدوات وحلول أخرى خصيصًا لمنتج غرف الدردشة الصوتية "Twitter Spaces".

وأعلنت منصة تويتر إدخال نقاط دعم جديدة لـ"تويتر سبيس" Spaces على Twitter API v2، قد يتبع ذلك لاحقًا تحديث لواجهة برمجة التطبيقات والذى سيمكن المطورين من إنشاء المزيد من الأدوات لمضيفى Spaces.

قدمت الشركة لأول مرة واجهة برمجة التطبيقات التى أعيد بناؤها بالكامل العام الماضى، بهدف تحديث نظامها الأساسى للمطورين مع تسهيل إضافة دعم لميزات تويتر الأحدث بوتيرة أسرع، ويعد الدعم الجديد لـ Twitter Spaces فى واجهة برمجة التطبيقات أحد الأمثلة على تلك الخطة التى يتم وضعها موضع التنفيذ الآن.