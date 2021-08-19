صور- كيفية ارتداء التنانير متعددة الطبقات فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتساعد التنانير متعددة الطبقات مرتديتها فى الحصول على إطلالة أنيقة جذابة خلال الأجواء الصيفية الحارة.

وتحتاج تلك الموضة إلى تنسيقها بشكل صحيح حتى تناسب ملامح الجسم، مثال على ذلك: يفضل لأصحاب الجسم الكمثرى ارتداء التنورة الـ A Line متعددة الطبقات لإخفاء الأرداف الممتلئة، وتنسيقها مع بلوزة بأكمام منفوشة حتى يتلاءم الجزء العلوى والسفلى.





بينما جسم الساعة الرملية تعد التنورة متعددة الطبقات وبالتحديد التصميم البسيط القصير أفضل اختيار له، فهو دائماً ما يكشف عن قوامك الرائع بشكل بسيط ومميز للغاية.

أما الجسم الذى يأخذ شكل المثلث المقلوب تعد موديلات التنورة متعددة الطبقات سواء المنسدلة على القوام أو المنفوشة هى أفضل اختيار، لأنها تمنح مرتديتها التوازن المرغوب بحيلة بسيطة وسهلة.

ويمكن الاستعانة بالتنورة المتعددة الطبقات فى الإطلالات العملية من خلال ارتدائها سواء البسيطة أو المطبوعة مع تى شيرت أبيض أو قميص بتصميم عملى بسيط وحذاء رياضى.

وبالنسبة للخروجات المسائية يمكن اختيار التنورة المتعددة الطبقات بتصميم كلاسيكى أو بأقمشة التل، فهى ستكون مناسبة بشكل كبير من خلال تنسيقها مع البلوزة الكلاسيكية البسيطة أو التى تتميز بتموجات الـ Ruffles، وتنسيقها مع حذاء كلاسيكى.