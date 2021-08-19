آبل تطلق نظام IOS 15 لـ مستخدمى آيفون .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "ذا فيرج" المعنى بـ أخبار التقنية، أن نظام التشغيل الجديد من آبل سيسمح لمستخدمى بشيء لم يكن موجودا من قبل وهو إلغاء تفعيل الوضع الليلى فى الكاميرا بشكل دائم.

وطرحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، خاصية الوضع الليلى لأول مرة فى هواتفها عام 2019 فى "آيفون 11"، وهى تمكن مستخدمى الهاتف من التقاط صورة بالكاميرا لأى شيء غير واضح لصعوبة رؤيته ليلا.

وكان يستطيع مستخدمو هواتف آيفون قبل الإعلان عن هذه الخاصية، إيقاف الوضع الليلى مؤقتًا، ولكنه كان يعيد تفعيل نفسه تلقائيًا إذا لاحظت أجهزة الاستشعار بالكاميرا شيئًا يراد تصويره بشكل أوضح.

أما الآن وضع نظام التشغيل IOS 15 حدًا لمعاناة المستخدمين من هذا الأمر بإتاحة إيقاف الخاصية بشكل دائم.