فيسبوك تحذف 20 مليون معلومة مضللة عن كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الشركة ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، قولها "إنها أضافت معلومات إلى أكثر من 190 مليون منشور مرتبط بكوفيد-19 على "فيسبوك"، صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة".

وتم الكشف عن البيانات التى تغطى الإجراءات التى تم اتخاذها حتى شهر يونيو، فى إطار تقرير "فيسبوك" الفصلى لتطبيق المعايير المجتمعية.

وتسعى شركة "فيسبوك" إلى التعامل مع الانتقادات التى تعرضت لها نظرا إلى استخدام منصاتها لنشر الخوف بشأن اللقاحات ومعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا.

وطبقت الشركة سياسات جديدة ضد التضليل بشأن كوفيد-19 من بينها حظر المخالفين الذين يكررون نشر معلومات كاذبة وتوجيه المستخدمين إلى مركز رئيس للمعلومات الخاصة بالفيروس.