جوجل تعلن رسميا عن هاتفها المميز الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، يأتى هاتف Pixel 5a الجديد بهيكل فريد التصميم محمى من الماء والغبار وفق معايير IP67، ومجهزا بشاشة OLED بمقاس 6.34 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، وترددها 690 هيرتزا.
ويعمل هذا الهاتف بنظام "أندرويد-11" الجديد، كما يمكن ان يستقبل عدة تحديثات لأنظمة اندرويد على مدى السنوات القادمة، وجهز بمعالج Snapdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائى LPDDR4X بسعة 6 جيجابابيت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت بعدستين، واحدة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f1.7، وأخرى أساسية بدقة 16 ميجابيكسل مخصصة للتصوير العريض فتحة عدستها f2.2، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
وجهزت جوجل هاتفها ببطارية بسعة 4.680 ميلى أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، وبماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكترونى، أما سعر الجهاز فى الأسواق العالمية فسيكون 449 دولارا تقريبا.
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