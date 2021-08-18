طرق تنظيف زجاجة الرضاعة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الرابطة أن الطريقة هى من خلال وضعها فى غسالة الصحون مع ضبط برنامج الغسل العادى على درجة حرارة لا تقل عن 45 درجة مئوية.

وأضافت الرابطة أنه ينبغى استعمال منظف يحتوى على مواد تبييض لتنظيف زجاجة الرضاعة بشكل جيد بحيث يتم القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات.

وقالت إنه ينبغى استعمال المنظفات المحتوية على مواد تبييض على قاعدة أوكسجين، وغالبا ما تتوفر هذه المنظفات فى صورة مسحوق أو قرص. أما المنظفات، التى تتوفر فى صورة جل أو سائل، فلا تحتوى على مواد تبييض.