خبيرة تجميل توضح كيفية عمل المكياج لـ العيون الغائرة

جدة - نرمين السيد - وتقول خبيرة التجميل هايدى صلاح استخدمى برايمر على الجفن وهذا من خلال وضع كمية قليلة منه على الجفون، وقومى بتوزيعها بشكل جيد حتى يتم التغطية الكاملة باتجاه امتداد عظام الحاجب، وإذا لم يتواجد برايمر مخصص للجفون يمكنك استخدام برايمر الوجه على الجفون أيضا، وتعتبر من الخطوات الهامة للحفاظ على مكياج عيون رائع للعيون الغائرة طوال اليوم.

وأضافت هايدى صلاح: "عليك باختيار كريم أساس سائل على الوجه والجفون ومنطقة تحت العين حتى يتم توحيد لون البشرة مما يساعد على جعل الوجه مضىء، وعند اختيارك لكريم الأساس يجب الحرص على اختيار الدرجة الأقرب للون الوجه حتى يبدو اللون طبيعى".

وأوضحت خبيرة التجميل: "عليك بتغطية الهالات السوداء إن وجدت باستخدام الكونسيلر تحت العينين، وذلك لعمل مكياج للعيون الغائرة، على أن يكون أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة فقط، ويتم وضعه على شكل مثلث أسفل العين، وقومى باستخدام إسفنجة مع الربت على الكونسيلر بمنطقة أسفل العينين بدون مسحه حتى يمتزج تمام مع كريم الأساس الذى تم وضعه من قبل".

وأضافت هايدى صلاح: "قومى بوضع الهايلايت على الزوايا الداخلية وهذا من خلال استخدام فرشاة دائرية، حيث يجب عليك وضع القليل منه عند القناة الدمعية، وأيضا قومي بوضعه على تمرير الفرشاة على العظام أسفل الحاجبين، ويمكنك استخدام الهايلايت باللون الأبيض أو البيج أو الوردى الفاتح، على أن تكون الدرجة أفتح من لون البشرة مما يضيف إضاءة مميزة للعينين والوجه".

وللعيون الغائرة يجب عليك استخدام ظلال العيون الفاتحة، من خلال وضعها على الجفن بالكامل باستخدام فرشاة دائرية، وقومى باختيار ألوان مثل البنى أو الخوخى أو الوردى، كما يمكنك اللجوء إلى ألوان أخرى مثل الأزرق أو الأرجوانى، ويمكنك إضافة لون ظلال عيون أبيض فى منتصف الجفن ودمجه مع اللون الآخر.

وأوضحت خبيرة التجميل: "قومى باستخدام قلم الكحل من خلال رسم خط بسيط على الجفن العلوى، أو استخدام الآيلاينر بدلا من ذلك لإضافة لمسة جمالية على العين والعمل على إبرازها، وعليك بشد الخط باتجاه زوايا العين الخارجية".