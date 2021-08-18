قصة نجاح شاب بريطانى.. من بيع الجوارب لـ مليونير

جدة - نرمين السيد - وفكر جوش تورنر، فى مشروع بسيط لبيع جوارب على الإنترنت برأس مال لم يتجاوز 3000 دولار أمريكى.

ولم يعرف الشاب أن تلك المهنة ستحوله إلى مليونير خلال سنوات قليلة، وقال إنه بدأ تجارته فى بيع الجوارب بشعار ترويجى ذى صبغة خيرية، يقضى بالتبرع بثمن زوج من الجوارب لجمعية خيرية مقابل كل زوج من الجوارب يتم شراؤه، حيث أنشأ موقع إلكترونى وهو بسن 24 عاما، يتبنى شعار: "اشتر زوجا من الجوارب وتبرع بزوج آخر".

وبدأ جوش مشروعة برأس مال يبلغ 3000 دولار وانتقل إلى منزل والدته لاستخدام كوخها كمكتب له، وبعد عامين أنشأ صندوق تمويل جماعى على موقع "إنديجوجو" وتمكن من جمع 20 ألف دولار، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

وفى العام الماضى، حقق نشاط جوش أكثر من مليون جنيه إسترلينى، أى ثلاثة أضعاف ما حققه عام 2019، ويهدف جوش إلى الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار فى العام المقبل، وأصبحت شركته حاليا تغطى كل ركن من أركان المملكة المتحدة بجوارب عالية الجودة.