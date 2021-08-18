ريلمى تستعد لطرح أول كمبيوتر محمول «Book Slim»

جدة - نرمين السيد - ويتميز الكمبيوتر المحمول بأنه رفيع وخفيف الوزن، بالإضافة إلى حجم شاشته التى يبلغ قياسها 14 بوصة ودقتها 2160 × 1440 بيكسل، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

كما تعمل الشاشة بجودة 2K، مع ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة، إلى جانب مكبرات صوت Harmon Kardon المزدوجة، وبفضل نسبة العرض إلى الارتفاع الأطول، يمكنك احتواء المزيد من المحتوى الرأسى على شاشة الجهاز.

وأوضحت الشركة أن ذلك الجهاز يضم مجموعة ميكروفونات ثلاثية ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ويمتاز جهاز الكمبيوتر المحمول Book Slim، بهيكل معدنى بالكامل بوزن خفيف للغاية يبلغ 1.38 كيلو جرام.

ويأتى حاسوب ريلمى المحمول Realme Book Slim، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR4x وبسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع PCIe وبسعة 512 جيجابايت.

ويحتوى الكمبيوتر على ببطارية بقوة 54 وات في الساعة وعلى مستشعر بصمات الأصبع أسفل الشاشة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، كما يعمل واسطة ويندوز 10 من مايكروسوفت

ويتوفر الحاسوب فى الصين يوم 25 أغسطس الجارى، بسعر يبلغ 663 دولارا أى ما يزيد 10 آلاف جنيه.