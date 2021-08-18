مواصفات وسعر وألوان هاتف «Galaxy A52s 5G» الجديد

جدة - نرمين السيد - وتأتى شاشة هاتف "Galaxy A52s 5G" من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع.

ويقترن الهاتف بكاميرا سيلفى تبلغ دقتها 32 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق 5 ميجابيكسل.

وتم تصنيف هاتف Galaxy A52s، بمعاير IP67 لمقاومة الغبار والماء، والذى يمكن غمره حتى متر واحد فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، وفقا لموقع "gsmarena".

ويتوفر بالهاتف بطارية بقوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعى الشركة أنه يكفى لمدة يومين من الاستخدام، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

وتقدم الشركة الهاتف "Galaxy A52s 5G" بأربع ألوان وهم الأسود والأبيض والبنفسجى والأخضر، بسعر يبدأ من 563 دولار.