بعد ساعات.. أقرب اقتران بين كوكبين فى عام 2021 يُشاهد فى سماء مصر

جدة - نرمين السيد - ويعد ذلك الحدث هو أقرب اقتران لكوكبى عطارد والمريخ على قبة السماء حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغربى ما سيسمح لكلا الكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.

وجاءت تقرير من الجمعية الفلكية بجدة، تشير إلى أنه خلال ذلك الحدث يتم رصد كوكب الزهرة اللامع أولا بعد وقت قصير من غروب الشمس، ثم بمرور الوقت سيظهر هذان الكوكبان أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبان من الأفق، حيث سيكون عطارد إلى يمين الراصد والمريخ بجواره.

ويمكن رصد حدث الاقتران بشكل أسهل لدى القاطنين فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، وسيبقى عطارد والمريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية، ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض الشمالية.

أما بالنسبة فى خطوط العرض الوسطى الشمالية، قد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ، حيث يكون عطارد هو الأكثر إشراقا لكونه يلمع بثمانى مرات من المريخ، لذلك عند رؤيته بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ وهو يعانق عطارد فى نفس مجال رؤية المنظار.

وكشفت التقارير العلمية أن الكوكبين في حالة اقتران عندما يكونان شمال وجنوب أحدهما الآخر فى المطلع المستقيم، ويكون المطلع المستقيم على الكرة السماوية يعادل خط الطول على سطح الأرض.

أما بالنسبة لأقرب اقتران كوكبى، فذلك يحدث عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة أى 6 دقيقة قوسية وتعادا 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ اليوم هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبين عام 2021.

يذكر أن آخر مرة حدث أقرب اقتران مرئى بأقل من (0.1 درجة) بين عطارد والمريخ فى 16 سبتمبر 2017. وسوف يتكرر مرة أخرى فى 23 أغسطس 2032.