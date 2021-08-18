صور- أزياء يمكن ارتدائها على طريقة الإسبانية إيفا جونزاليس

جدة - نرمين السيد - وتخطت إيفا جونزاليس دورها كعارضة أزياء ودخلت عالم تقديم البرامج التلفزيونية، واحتلت مكانة كبيرة لدى متابعيها. وشاركت عارضة الأزياء إيفا جونزاليس فى العديد من مسابقات ملكات الجمال لتمثيل بلدها إسبانيا. وتحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" الذين يتخطون الـ 1.4 مليون فرد، أبرز إطلالاتها فى مختلف البرامج وأزيائها اليومية.

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