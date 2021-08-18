صور- أفكار متنوعة لارتداء «الكاش مايوه» فى المصيف

جدة - نرمين السيد - ويساعد الكاش مايوه فى التحرك بحرية على الشاطئ قبل نزول الماء، ويجب أن تكون نوع الأقمشة المناسبة له "الشيفون والحرير والليكرا".

وتوجد العديد من الطرق والأفكار لاتداءه، حيث يمكن ارتداءه بطريقة السالوبيت، وتتلائم تلك الطريقة مع المحجبات والغير محجبات.

ويمكن ارتداء القماشة من الشيفون المشجر التى يمكنك ارتدائها ولفها بأكثر من طريقة مختلفة ومتغيرة ويمكنك ايضا ارتداء جيبة برباط بقصة الـwrap او ارتداء كارديجان مفتوح من الأمام أو مقفول.

كما يمكن لمرتديته لف الـ "كاش مايوه" بطريقة رقم 8 وهى وضعه على الخصر ثم إمساكه بكلتا اليدين وربطه بشكل معاكس حول الرقبة.

وتلجأ البعض إلى اختيار الفستان أو الكارديجان من الدانتيل على البوركينى السادة، كما يمكنك ارتداء جيبه من قماش "التول" الناعم، أو ارتداء فستان أو كارديجان من الكورشية.