نشرة صباحك ومطرحك المرورية: كثافات متحركة بين القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما، بالإضافة إلى محافظة القليوبية التى تعمل بها الحركة المرورية بشكل مرضى وطبيعى عدا مناطق ميت حلفا للمتجهين إلى ميت نما.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف صابر، وجود بعض الأحجام بمحور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، مشيرا إلى ظهور بعض الكثافات عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة والمنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأضاف أن جميع محاور محافظة الجيزة الداخلية تعمل بشكل مرضى، عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى، ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد، بالإضافة إلى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى المتجه من شارع الهرم إلى مناطق ميدان الجيزة ومنازل مناطق القاهرة.

وقال صابر، إن الحركة المرورية فى الكبارى التى تنقل ما بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى وطبيعى،

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تشهد زحاما فى أعلى كوبرى الأبجية للمتجه من صقر قريش إلى طريق النصر ونصح بسلوك كورنيش النيل، بالإضافة إلى بعض المناطق منها أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق الفنجرى مشيرا إلى أن شارع مصر والسودان يعد بديل جيد، وأعلى كوبرى الحلمية للمتجه إلى المطرية ومناطق التجنيد ومصر الجديدة.

وذكر صابر عمل كوبرى أكتوبر بشكل جيد عدا أعلى الوصلة المعلقة، مضيفا أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعملل بشكل جيد وطبيعى.