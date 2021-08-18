«تويتر» تتيح ميزة جديدة لتحديد التغريدات التي تحمل معلومات مضللة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" القتنى أن بإمكان المستخدمين إرسال تقرير عن المعلومات المضللة بنفس الآلية المستخدمة للإبلاغ عن المحتوى الضار. وتتاح الميزة الجديدة فى الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتوقعت المنصة إجراء تجارب لبضعة أشهر قبل أن طرح الميزة فى أسواق إضافية. وضغطت الإدارة الأمريكية من قبل على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة لمواجهة المعلومات المضللة لاسيما المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

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