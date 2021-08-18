جوجل تطلق هاتفا جديدا بسعر أقل من الإصدار السابق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أضافت عملاق التكنولوجيا الأمريكية "جوجل"، إلى هاتفها الجديد تحديثات بسيطة، ولكنها خفضت قليلا دعم معايير تكنولوجيا الجيل الخامس.
يأتى الهاتف بشاشة أكبر قليلا من الإصدار السابق "بيكسل 4 أيه"، حيث تبلغ مساحتها 6.3 بوصة، أى ما يساوى 16 سنتيمترًا، كما عززت الشركة من قوة البطارية لكى تلعمل لمدة 48 ساعة بعد شحنها بالكامل.
وزودت جوجل هاتفها الجديد بكاميرا مزدوجة، وشريحة تأمين للجهاز، كما ينبض بداخله معالج من إنتاج شركة "كوالكوم"، وأوضحت أن هذه هى المكونات الإمكانات الموجودة فى الفئة الأعلى سعرا أيضا.
ومن المنتظر أن تبدأ شركة "ألفابيت" المالكة لـ "جوجل" بيع الهاتف بيكسل 5 أيه مباشرة فى الولايات المتحدة واليابان بدءًا من 26 أغسطس الجارى.
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