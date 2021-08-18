نجمة بولندية تبيع ميداليتها الأولمبية لعلاج رضيع عمره 8 أشهر

جدة - نرمين السيد - طرحت النجمة البولندية ماريا أندريتشيك الميدالية الفضية التى توجت بها فى دورة الألعاب الأولمبية التى اختتمت فى العاصمة اليابانية طوكيو فى 8 أغسطس الجارى، للبيع لعمل خيرى.





وبحسب "روسيا اليوم"، صرحت ماريا أندريتشيك بعد حصولها على الميدالية الفضية فى مسابقة رمى الرمح، ضمن فعاليات أولمبياد "طوكيو 2020"، مباشرة بأنها لن تبقى طويلا بحوزتها، فقد طرحتها فى المزاد العلنى لجمع الأموال من أجل علاج الطفل ميلوش البالغ من العمر 8 أشهر، وهو من بلدة تسيشين الصغيرة، ويعانى من إصابة فى القلب ويحتاج لإجراء عملية مكلفة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسرعان ما عرضت شبكة من متاجر البقالة المبلغ الضرورى وأكثر من ذلك، بتبرعها بحوالى 700 ألف دولار أمريكى.

وكتبت ماريا أندريتشيك عبر حسابها الشخصى على موقع "فيسبوك": "آمل أن تكون الميدالية بالنسبة لك رمزا للحياة التى قاتلنا معا من أجلها".

وتصرفت الشركة بشكل لا يقل نبلا، حيث حولت المبلغ المطلوب، وتركت الميدالية للنجمة البولندية.

يذكر أن ماريا نفسها كانت تعانى مؤخرا من مرض خطير، فبعد عامين من حصولها على المركز الرابع فى أولمبياد رويو 2016 فى البرازيل، تم تشخيص إصابتها بسرطان العظام، لكن النجمة البولندية انتصرت على المرض وفازت بالميدالية الأولمبية التى طال انتظارها، والتى ستبقى فى حوزتها، بينما الطفل ميلوش على وشك السفر إلى ستانفورد لإجراء عملية جراحية.

ونجحت النجمة البولندية فى تحقيق ثالث أفضل رقم فى تاريخ مسابقة رمى الرمح، بعدما سجلت (71.40 مترا)، لتفوز بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس أوروبا التى أقيمت، فى مايو الماضى، بمدينة سبليت الكرواتية.

وحطمت ماريا أندريتشيك رقمها القياسى الشخصى السابق (67.11 م)، الذى حققته فى الألعاب الأولمبية التى جرت فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، وذلك فى عام 2016.