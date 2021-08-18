«أريان سبيس» الفرنسية تعلن نجاح إطلاق 5 أقمار صناعية مدنية وعسكرية

جدة - نرمين السيد - وقالت المؤسسة حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية فى نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الصاروخ انطلق من مركز "كورو" الفضائى فى "جويانا" الفرنسية "المعروفة رسميا باسم جويان وهى أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، تقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية ولها حدود مع دولتى البرازيل وسورينام" فى مهمة تستمر ساعتين.

وأضافت أن الأقمار التى أطلقت على صاروخ "فيجا" تتمتع بفعالية كبيرة، ولها القدرة على رصد الأجسام الأرضية وتحديد بياناتها وإرسال هذه البيانات إلى الأرض خلال نصف ساعة تقريبا، ما سيساعد على الاعتماد عليها بمراقبة الأرض فى حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

يذكر أن هذا ثانى إطلاق لصاروخ فيجا منذ مطلع العام الجارى من قبل "أريان سبيس" والتاسع عشر منذ أول رحلة لهذا الصاروخ عام 2012 وهى عملية الإطلاق الثالثة من "كورو" عام 2021.

يشار إلى أن "أريان سبيس" تأسست عام 1980، تنتج وتشغل وتسوق الصاروخ الحامل أريان 5 كجزء من برنامج أريان، كما تستخدم صاروخين إضافيين هما سويوز-2 كبديل متوسط الوزن لـ"أريان 5" وصاروخ فيجا خفيف الوزن، وفى عام 2004 كانت أريان سبيس تملك 50% من سوق إطلاق الأقمار الاصطناعية.