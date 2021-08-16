كيفية العناية بالأظافر فى المصيف

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير جاء فى موقع "beauty health tips" إلى تأثير الأشعة البنفسجية على المانيكير، لذا يجب وضع عليه طبقة واقية من الأظافر للحفاظ على تألقها.

وأوضح التقرير أن الطقس الحار يتسبب فى نمو الأظافر بشكل سريع، هذا السبب يجب عليك التحقق من طولها، خصوصا أظافر القدم الطويلة هى التى يمكن أن تسبب مشكلة أثناء ارتداء الصندل، كما أنه يتسبب فى إصابة أصابع القدم، وستصبح مصدرًا للعدوى.

وأضاف أنه أثناء الوجود فى حمام السباحة يمكن أن تتراكم الأوساخ والجراثيم على الأظافر.

وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة أظافرك فى المصيف، منها:

-عدم نقع الأظافر فى المياه:

يمكن أن تتغمر الأظافر بالمياه، وإذا قمت بتطبيق طلاء الأظافر، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تشقق الطلاء، وبالتالي تجنبى نقع الأظافر للابتعاد عن هذه المشكلة.

-وضع المرطب أثناء المصيف:

يجب استخدام مرطبات لأظافرك حتى لا تتأثر بالعوامل الجوية.

-تغذية الأظافر:

ينصح الأطباء بالعناية بالأظافر مثل البشرة أو الشعر، وعند التواجد فى المصيف ينتج عن الأشعة الفوق البنفسجية من الشمس جفاف الأظافر وجعلها هشة، لذا يجب وضع المرطب عليها بجميع الزوايا.