جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير جاء فى موقع "beauty health tips" إلى تأثير الأشعة البنفسجية على المانيكير، لذا يجب وضع عليه طبقة واقية من الأظافر للحفاظ على تألقها.
وأوضح التقرير أن الطقس الحار يتسبب فى نمو الأظافر بشكل سريع، هذا السبب يجب عليك التحقق من طولها، خصوصا أظافر القدم الطويلة هى التى يمكن أن تسبب مشكلة أثناء ارتداء الصندل، كما أنه يتسبب فى إصابة أصابع القدم، وستصبح مصدرًا للعدوى.
وأضاف أنه أثناء الوجود فى حمام السباحة يمكن أن تتراكم الأوساخ والجراثيم على الأظافر.
وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة أظافرك فى المصيف، منها:
-عدم نقع الأظافر فى المياه:
يمكن أن تتغمر الأظافر بالمياه، وإذا قمت بتطبيق طلاء الأظافر، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تشقق الطلاء، وبالتالي تجنبى نقع الأظافر للابتعاد عن هذه المشكلة.
-وضع المرطب أثناء المصيف:
يجب استخدام مرطبات لأظافرك حتى لا تتأثر بالعوامل الجوية.
-تغذية الأظافر:
ينصح الأطباء بالعناية بالأظافر مثل البشرة أو الشعر، وعند التواجد فى المصيف ينتج عن الأشعة الفوق البنفسجية من الشمس جفاف الأظافر وجعلها هشة، لذا يجب وضع المرطب عليها بجميع الزوايا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية العناية بالأظافر فى المصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.