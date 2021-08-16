بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير الستيك المشوى للرجيم

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأطعمة والوصفات المخصصة للرجيم، لذا يعتبر الستيك مشوى من بين الوصفات الخفيفة الشهية والمناسبة لإنقاص الوزن. ولتحضير الستيك المشوى فى خطوات سهلة وبسيطة، نحتاج إلى بعض المقادير وهى: -4 قطع ستيك. -نصف كوب من صلصة الصويا. -2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. -2 ملعقة صغيرة من الكاتشاب. -ملعقة صغيرة من الثوم المهروس. -ملعقة صغيرة من الأوريجانو. -ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة التحضير: يجب تحضير وعاء كبير ومزج صلصة الصويا وزيت الزيتون والكاتشاب والثوم والأوريجانو والفلفل الأسود المطحون. وتضاف قطع الستيك إلى تلك الخلطة لمدة 3 ساعات حتى تندمج مع تلك التتبيلة، ثم تصفيتها قليلا وشويها على الفحم.

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