علماء يطورون بطارية تعمل بالعرق

جدة - نرمين السيد - وأكد العلماء أن تلك البطارية المنخفضة الطاقة لا تتطلب سوى 2 ميلليلتر من العرق لتفريغ 20 ساعة من الكهرباء.

وصمم مهندسون من جامعة نانيانج التكنولوجية فى سنغافورة، جهاز بحجم 0.8 بوصة مربعة فقط، وهو مسطح مثل الضمادة، وفقا لدراسة جاءت فى "Science Advances".

وتتصل بطارية الجهاز بنسيج مطاطى وممتص للعرق، من الممكن ارتداؤها حول المعصم أو أعلى الذراع، كما أنه يمكن ربطها بأجهزة يمكن ارتداؤها، مثل الساعات الذكية.

ويمتاز النسيج المطاطى أنه قادر على الاحتفاظ بالعرق، مما يوفر للبطارية إمدادا ثابتا حتى عندما يختلف معدل تعرق المستخدم، كما تختلف عن غيرها فى أنها لا تحتوى على معادن ثقيلة أو مواد كيميائية سامة يمكن أن تضر بالصحة والبيئة.

وأظهر الباحثون فى البداية إمكانات بطاريتهم الجديدة عن طريق رشها بعرق بشرى اصطناعى، ليكتشفوا أنه يمكن أن يولد جهدا كهربائيا يبلغ 3.57 فولت، وبعد اختبارها على شخص حقيقى ارتداها أثناء ركوب الدراجة وقت التمرين لمدة 30 دقيقة، وكان قادرا على توليد جهد 4.2 فولت وإنتاج طاقة تبلغ 3.9 ميجاوات، ما يكفى لتشغيل جهاز استشعار درجة الحرارة المباع تجاريا، أو إرسال البيانات المجمعة باستمرار إلى هاتف ذكى عبر تقنية الاتصال "بلوثوث".