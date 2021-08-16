قبل طرحه.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف «Google Pixel 5a 5G»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصور أن شركة جوجل تطرح هاتفها الجديد "Google Pixel 5a 5G" بمواصفات مختلفة تميزه عن غيره. ويأتى الهاتف بكاميرا خلفية رباعية مع فلاش من نوع LED مع تحسينات كبيرة للكاميرا تأتى للمرة الأولى، وفقا لموقع "GSMArena". وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 12.2 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بصمة الأصابع. كما يتم تزويده بشاشة ذات قياس 6.4 بوصة من نوع OLED، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2340 بيكسل، ويتميز بتغطيته بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass. ويُقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية بقوة 4650 ميللى أمبير فى الساعة، وسيدعم تقنية الشحن السريع.

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