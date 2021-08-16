نفوق أقدم شمبانزى فى أوروبا عن عمر 49 عاما

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة أن الشمبانزى جودى نفقت بعد تناولها وجبة الإفطار والمشى فى الظل مع ديفيدينو، ذكر شمبانزى، فى متنزه ليفينج نيتشر بارك فى بوسولينجو بمقاطعة فيرونا الإيطالية.

وأضافت "أنسا" أن جودى بعد أن استيقظت من النوم وتناولت الطعام واستلقت فى الشمس مع رفاقها لفترة من الوقت، وصل ديفيدينو وقامت لتحييه وساروا مسافة طويلة معًا ثم استلقوا تحت شجرتهما للمرة الأخيرة.

وأوضحت كاترينا سبيزيو، رئيسة قسم الأبحاث والحفظ فى الحديقة أن تقدمها فى العمر تسبب فى ضعف بصرها تدريجيا وطريقتها فى النظر للاختبار بعد التعرف على الصوت، والتحديق قليلاً للتعرف بشكل أفضل.

وتنتمى جودى إلى نوع معرض لخطر الانقراض فى إفريقيا الاستوائية، وفقا للاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة، وإلى أحد الأنواع الفرعية الأقل تمثيلًا فى حدائق الحيوان فى أوروبا.

يذكر أن جودى ولدت فى 1972 فى متنزه ليفينج نيتشر بمدينة بوسولينجو، وأسست مستعمرة تاريخية تضم أحد عشر فردا، وتقاسمت الشمبانزى أسبقيتها مع سامى "صديقتها" طوال حياتها، والتى لجأوا معها فى الأيام الممطرة إلى بعضهم البعض.