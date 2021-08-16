نصائح لتجنب نفاد بطارية هواتف آيفون بسرعة

جدة - نرمين السيد - ويرجع السبب إلى قصر عمر البطارية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع Techie Tech.

وأوضح الخبراء مسبقا أن بطاريات هواتف آيفون تتكون من مادة اليثيوم أيون وتشحن بشكل أسرع وتدوم لفترة أطول وتزن أقل مقارنة بالبطاريات التقليدية إلا أنها بمرور الوقت تنفد بسرعة.

وهناك بعض النصائح الواجب اتباعها وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجنب نفاد بطارية هواتف آيفون بسرعة، منها:

- تجنب درجات الحرارة القصوى:

تعد الحرارة مؤذية للبطارية لأنها تدمر سعة البطارية بشكل دائم حيث لا يُنصح بالشحن فى درجات الحرارة المحيطة المرتفعة.

- عدم ترك الهاتف يسخن أثناء الشحن:

يجب التأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون أثناء الشحن حيث تلحق الحرارة ضررا دائما بقدرة البطارية، على عكس الطقس البارد الشديد الذى يقلل فقط من سعة البطارية مؤقتًا.

- عدم استخدام ملحقات شحن آيفون غير أصلية:

يعد استخدام ملحقات الشحن غير المعتمدة من قبل شركة آبل من أكثر المشاكل التى تواجه المستخدمين، لذا يجب التأكد من أن كلاً من كابل الشحن والمحول معتمدان من الشركة.

- إزالة الغطاء أثناء الشحن:

يولد الشحن حرارة حتى يسخن هاتف الآيفون أثناء الشحن، وعلى المستخدم إزالة غطاء الآيفون للتأكد من تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن بشكل صحيح، حيث تحبس بعض الحافظات والأغلفة السميكة الحرارة مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone دون داعٍ أثناء الشحن، وقد يؤدى ذلك إلى الإضرار بصحة البطارية.

- تجنب الشحن السريع:

يعتبر الشحن السريع ليس سيئا لهاتف آيفون ما لم يكن غير مدعوم رسميا.

- معايرة بطارية هواتف آيفون الخاصة بك:

من الضرورى معايرة بطارية الليثيوم أيون الخاصة بهواتف آيفون بشكل دورى، لأجل سرعة الشحن وطول عمر البطارية.