المصرية للاتصالات: إضافة مواقع إنزال جديدة لنظام الكابل البحرى 2Africa

جدة - نرمين السيد - أعلن اليوم تحالف "2Africa"، الذى يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول (China Mobile International)، وفيسبوك، وشركة إم.تى.إن جلوبال كونكت (MTN GlobalConnect) ، وشركة أورنج الفرنسية، وإس تى سى (stc)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون العالمية، وشركة الاتصالات الأفريقية وايوك (WIOCC)، عن إضافة أربعة مواقع إنزال جديدة للكابل البحرى 2Africa، والتى تساهم فى توسيع نطاق الربط الخاص بالكابل ليضم سيشيل وجزر القمر وأنجولا، بالإضافة إلى موقع إنزال جديد بجنوب نيجيريا. وستنضم تلك المواقع إلى موقع الإنزال الجديد بجزر الكنارى، والذى تم الإعلان عنه مؤخراً.





وأوضح بيان الشركة المصرية للاتصالات أن نظام الكابل البحرى 2Africa، والذى سيصبح أكبر أنظمة الكابلات البحرية فى العالم، سيعمل على توفير خدمات الإنترنت عالية الاعتمادية لكل الدول التى تتواجد بها نقاط إنزال خاصة بالكابل. الأمر الذى يساهم فى تعزيز قدرة هذه الدول على تقديم الكثير من الخدمات المعتمدة على الإنترنت بكفاءة عالية، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الربط الدولى.

وأضاف أنه تم اختيار شركة الكاتيل للشبكات البحرية لتنفيذ عملية ربط المواقع الجديدة ليصل إجمالى عدد مواقع الإنزال الخاصة بكابل 2Africa إلى 35 موقع فى 26 دولة، بما يساهم فى تحسين خدمات الاتصالات داخل وخارج القارة الإفريقية. وكما هو الحال بالنسبة إلى جميع مواقع الإنزال الخاصة بكابل 2Africa ، ستوفر تلك المواقع الجديدة السعات اللازمة لمقدمى الخدمات من خلال مراكز البيانات المحايدة ومحطات الإنزال على أساس عادل ومنصف بما يساهم فى دعم وتطوير النظام البيئى لشبكة للإنترنت.

وقد تم إحراز تقدم كبير فى عمليات التخطيط والإعداد الخاصة بكابل 2Africa منذ إطلاقه فى مايو 2020 ومن المتوقع دخول الكابل الخدمة بنهاية عام 2023. حيث تم الانتهاء من معظم عمليات المسح البحرية وبدأت شركة الكاتيل للشبكات البحرية عملية تصنيع الكابل ووحدات التقوية فى مصانعها فى كل من مدينتى كاليه الفرنسية وجرينتش البريطانية استعدادًا لإنزال الأجزاء الأولية من الكابل فى أوائل عام 2022.

وفيما يخص مسارات العبور الأرضية من خلال جمهورية مصر العربية، أشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تلك المسارات قبل موعد التسليم المحدد، وتعد هذه المسارات أحد أهم الأجزاء مشروع الكابل البحرى 2Africa حيث إنها تربط بين محطات الإنزال للكابل على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط من خلال مسارين أرضيين جديدين ومتنوعين تماماً، وسيتم كذلك إضافة مسار بحرى ثالث عبر البحر الأحمر من أجل توفير مزيد من التنوع.