البيئة تنجح فى إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض

جدة - نرمين السيد - ونجحت الوزارة من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل فى إعادة إطلاق 5 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ البحر المتوسط.

وكانت عدة بلاغات قد وردت إلى بوابة الشكاوى الحكومية تفيد بوجود سلاحف بحرية فى سوق السمك برأس البر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجى والثروات الطبيعية.

وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتنظيم حملة لإنقاذ السلاحف وحماية التنوع البيولوجى وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٥ سلاحف وقد تم إجراء كافة القياسات المطلوبة حيث تبين أنها سلاحف بحرية مهددة بالانقراض مجرم صيدها والاتجار فيها وقد تم الكشف عليها ظاهرياً وعمل القياسات والترقيم وإعادة إطلاقها فى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل كما تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

وأشادت فؤاد بقيام المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار فى السلاحف وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى باهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجى والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.