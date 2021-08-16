«الفضاء المصرية»: إطلاق القمر الصناعى الأول للجامعات العام المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المقرر إطلاق أول قمر صناعى من نوع "كيوب سات" قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المقرر إطلاق أول قمر صناعى من نوع (كيوب سات) ضمن البرنامج التدريبى لتصنيع "قمر الجامعات" بالوكالة، خلال النصف الثانى من العام المقبل 2022، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الجانب اليابانى لإطلاقه.





وأضاف القوصى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن قمر الجامعات مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، موضحا أنه تم الانتهاء من تصميم القمر ويجرى حاليا العمل على تنفيذ الاختبارات البيئية للقمر للتأكد من جاهزيته فى الفضاء .

وأكد أن الوكالة قدمت الدعم الكامل للطلاب سواء من الناحية العلمية والتقنية بمشاركة متخصصين فى مختلف المجالات من أعضاء الوكالة كما قدمت كذلك الدعم المالى لتلك المشروعات المتميزة.

وأوضح الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء أن البرنامج التدريبى الخاص بقمر الجامعات بدأ عام 2016 ويستهدف توطين صناعة الفضاء وتنمية قدرات الطلاب المصريين من خلال تدريب طلاب الجامعات على تصميم مكونات الأقمار الصناعية.

وكشف عن تفاصيل القمر الصناعى الأول للجامعات المصرية، والذى شارك فيه طلاب الجامعات المصرية تحت إشراف خبراء الوكالة، حيث يساوى حجمه 10 سم فى 10 سم، ويزن حوالى 1.3 كيلوجرام، وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد، وتم تزويده بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض، وسيتم إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية على مدار 450 كيلو، وعمره الافتراضى من 4 أشهر وحتى العام، ضمن البرنامج التدريبى لتصنيع "قمر الجامعات" بالوكالة، خلال النصف الثانى من العام المقبل 2022، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الجانب اليابانى لإطلاقه.

وأضاف القوصى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن قمر الجامعات مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، موضحا أنه تم الانتهاء من تصميم القمر ويجرى حاليا العمل على تنفيذ الاختبارات البيئية للقمر للتأكد من جاهزيته فى الفضاء.

وأكد أن الوكالة قدمت الدعم الكامل للطلاب سواء من الناحية العلمية والتقنية بمشاركة متخصصين فى مختلف المجالات من أعضاء الوكالة كما قدمت كذلك الدعم المالى لتلك المشروعات المتميزة.

وأوضح الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء أن البرنامج التدريبى الخاص بقمر الجامعات بدأ عام 2016 ويستهدف توطين صناعة الفضاء وتنمية قدرات الطلاب المصريين من خلال تدريب طلاب الجامعات على تصميم مكونات الأقمار الصناعية.

وكشف عن تفاصيل القمر الصناعى الأول للجامعات المصرية، والذى شارك فيه طلاب الجامعات المصرية تحت إشراف خبراء الوكالة، حيث يساوى حجمه 10 سم فى 10 سم، ويزن حوالى 1.3 كيلوجرام، وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد، وتم تزويده بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض، وسيتم إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية على مدار 450 كيلو، وعمره الافتراضى من 4 أشهر وحتى العام.