صور- أزياء صيفية للإسبانية بلانكا باديلا

جدة - نرمين السيد - ولاقت عارضة الأزياء بلانكا باديلا رواجا بعد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية، وكانت وجهًا لماركة دولتشى آند جابانا. وتشارك الإسبانية متابعيها فى مختلف أوقاتها سواء عروض الأزياء أو الأجواء العائلية لها مع طفليها وزوجها. ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها، لاختيار أزياء أنيقة وبسيطة بالإضافة إلى رشاقة قوامها. جدير بالذكر أن بلانكا باديلا ولدت فى 7 يناير 1995 فى مدريد بإسبانيا.

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