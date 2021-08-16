شاومى تكشف عن حامل شاحن لاسلكى جديد بقوة 100 وات

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من الهواتف التى تكون قادرة على استخدام قوة الشحن الكاملة لحامل الشحن الجديد بقوة 100 وات، بالوضعين الأفقى أو الرأسى للجهاز، وهم Mi 11 Pro وMi 11 Ultra، وهاتف شاومى الجديد القابل للطى Mi Mix 4.
واستبدلت الشركة اللون الأبيض باللون الأسود فى الطراز الجديد، كما تستطيع الهواتف الثلاثة من الشحن بقوة 50 إلى 60 وات، من الشحن السريع اللاسلكى، وفقا لموقع "notebookcheck".
ويعد هاتف شاومى الجديد القابل للطى Mi Mix 4، قادر على الشحن من صفر إلى 100% خلال 28 دقيقة فقط.
وسيأتى حامل الشحن الجديد من شاومى بسعر 92 دولارا أى ما يعادل ألف و 400 جنيه مصرى، مع شاحن mi السريع بقوة 120 وات، وكابل من نوع Type-C.
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