صور- أزياء تناسب مصيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتحتار الفتيات عند اختيار الملابس التى تضعها فى شنطة السفر، لذا يجب التركيز لاختيار الإطلالات المميزة التى تظهر بها وتلائم أجواء المصيف. وجاءت موضة مصيف 2021 المميزة، ويمكن الاستعانة بالفساتين ذات الفتحات، للحصول على إطلالات جذابة بالمصيف. كما انتشرت على الشواطئ موضة الفساتين ذات القمصان المميزة والمريحة، منها الفستان الواسع الذى يشبه القميص، وأيضا التيشيرتات التى جاءت بألوان زاهية ومميزة وأيضا مع مطبوعات الظهور أو منقط ومقلم بخطوط مميزة.

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